Offenbach

Graues Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird für den letzten Oktober-Sonntag trockenes Wetter mit Bewölkung prognostiziert. In der Nacht zuvor werde es aber örtliche Schauer geben, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag zwischen 15 und 18 Grad. Am späten Abend könne es im äußersten Westen regnen, teils auch mit Gewittern. Im Bergland ist stärkerer, vereinzelt stürmischer Wind möglich.