Offenbach

Graue, regnerische Festtage in Rheinland-Pfalz und Saarland

Über die Weihnachtsfeiertage ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland meist mit grauem, teils regnerischem Wetter zu rechnen. Am Freitag wird es mittags und nachmittags größtenteils stark bewölkt oder bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Vor allem im Saarland und in der Pfalz sei zeitweise etwas Regen oder Sprühregen möglich. Die Höchstwerte liegen bei vier bis acht Grad. Es sei mit mäßigem Wind zu rechnen, der im höheren Bergland stark böig werden kann. In der Nacht zum Samstag werde es dicht bewölkt, gebietsweise regne es. Die Tiefstwerte liegen bei fünf bis null Grad.