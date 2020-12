Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 10:00 Uhr

Rechtzeitig vor dem Eröffnungsgottesdienst zur Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im Mainzer Dom ist am Grab von Kardinal Karl Lehmann eine Tafel aus Bronze angebracht worden. Sie führt neben Name, Titel, Geburts- und Sterbedatum auch die Daten der Priester- und Bischofsweihe sowie der Kardinalserhebung auf und wurde von dem in Darmstadt lebenden Künstler Thomas Duttenhoefer gestaltet, wie das Bistum Mainz mitteilte.

Die Grabplatte ziert das Wappen des Kardinals und zeigt eine Darstellung der Johannesminne – ein Motiv der christlichen Kunstgeschichte, bei dem der Apostel Johannes seinen Kopf an die Brust Jesu lehnt. Lehmann starb am 11. März 2018 und wurde am 21. März in der Bischofsgruft des Mainzer Domes beigesetzt. Der Geistliche war von 1987 bis 2008 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Auf der Tagesordnung der am Montag beginnenden Vollversammlung steht die Neuwahl des Vorsitzenden der Bischofskonferenz.