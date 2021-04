Worms

Gottesdienst: „Widerspruchsgeist kein Wert an sich“

Mit einem Festgottesdienst in der Magnuskirche von Worms hat die Evangelische Kirche am Sonntag den historischen Auftritt von Martin Luther in der Stadt vor 500 Jahren gewürdigt. Der Reformator hatte sich am 18. April 1521 geweigert, seine Schriften vor dem Reichstag in Worms zu widerrufen. Luther sei sich seiner Sache gewiss, aber nicht sicher gewesen, sagte der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung in dem vom Fernsehen übertragenen Gottesdienst. „Alle Menschen können irren. Das wusste Luther auch. Deshalb hat er gesagt, dass er widerruft, wenn er widerlegt wird.“