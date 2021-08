Aachen

Gottesdienst für Flutopfer: Vertreter betonen Hoffnung

Beim Gedenkgottesdienst für die Opfer der Flutkatastrophe ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, auch auf die Ursachen des Hochwassers eingegangen. „Die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind bei uns angekommen. Das haben wir verstanden“, sagte er am Samstag bei dem ökumenischen Gottesdienst im Aachener Dom. Er hoffe, dass die Menschen in 20 Jahren sagen können, die Dramatik der Ereignisse hätte zum Nachdenken gebracht und zu einem Neuanfang geführt.