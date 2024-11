Wanderer gehen an Weinbergen vorbei. (zu dpa: «Glücksatlas: Zufriedenheit in Rheinland-Pfalz gestiegen»)

Wanderer gehen an Weinbergen vorbei. (zu dpa: «Glücksatlas: Zufriedenheit in Rheinland-Pfalz gestiegen») Foto: Boris Roessler/DPA

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Die Lebenszufriedenheit der Menschen in Rheinland-Pfalz ist laut einer Umfrage gestiegen. Im bundesweiten Vergleich nimmt das Bundesland den fünften Platz ein – nach Rang 12 im Vorjahr. Das geht aus dem «Glücksatlas» 2024 hervor, einer regelmäßigen Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen, durchgeführt unter der wissenschaftlichen Leitung der Universität Freiburg mit dem Partner Süddeutsche Klassenlotterie.

Die Zufriedenheit in Rheinland-Pfalz erreichte einen Wert von 7,11 auf einer Skala von 1 bis 10. Der Wert liegt über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 (7,03). 2023 hatte der Umfragewert noch bei 6,79 gelegen. Die Zufriedenheit in Deutschland insgesamt stieg 2024 um 0,14 Punkte im Vergleich zum Vorjahr und erreichte mit 7,06 Punkten wieder das Niveau der 2010er Jahre.

Erholung nach Corona und Flutkatastrophe

Nach einer schleppenden Erholung in der Zeit nach Corona sei das Wohlbefinden im Land wieder stark angestiegen. «In den letzten Jahren war Rheinland-Pfalz besonders durch die Ahrtal-Katastrophe im Juli 2021 belastet, die schwere Schäden und viele Todesopfer forderte», hieß es in der Studie. In den betroffenen Landkreisen habe sich 2024 ein deutliches Plus gezeigt. Die hohe Lebenszufriedenheit spiegele jetzt die objektiv gute Lebensqualität wider, hieß es.

Regionale Unterschiede

Stärken des Landes seien ein stabiler Arbeitsmarkt sowie eine hohe Quote an Wohneigentum (50,7 Prozent), der bundesweit zweithöchste Wert. In den Kategorien Familien- und Arbeitszufriedenheit rangiert Rheinland-Pfalz allerdings unter dem Bundesdurchschnitt. Gerade in mittelgroßen Städten wie Pirmasens, Bad Dürkheim und Worms sei eine geringere Arbeitszufriedenheit verzeichnet worden.

Besonders im Hunsrück und im Westerwald berichten die Menschen laut Studie von einem hohen Zufriedenheitsniveau. Dagegen bleiben die Werte in Städten wie Kaiserslautern, Pirmasens oder Idar-Oberstein deutlich hinter den ländlichen Gebieten zurück.

Für die Umfrage wurden von Juli 2023 bis Juni 2024 bundesweit insgesamt 12.452 Menschen ab 16 Jahren durch das Institut für Demoskopie Allensbach zur allgemeinen Lebenszufriedenheit befragt. Zu den Lebensbereichen Arbeit, Einkommen, Familie und Gesundheit wurden vom IfD Allensbach von Februar bis April 2024 insgesamt 3.161 Bürger ab 16 Jahren befragt. Das Berliner Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragte 2.000 Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren zu Ost-West-Unterschieden.