Rümmingen

Glööckler: Betrachter sollen sich göttlich fühlen

Modeschöpfer Harald Glööckler treibt seine Pläne für ein Kirchenfenster voran. „Ich möchte, dass Menschen das Fenster anschauen und sich (...) göttlich und wohlfühlen“, sagte der 55-Jährige am Montag in der evangelischen Jakobuskirche in Rümmingen (Kreis Lörrach). Als Motiv habe er die Idee von Friedenstauben in kreuzförmigen goldenen Strahlen entwickelt, aber es könne auch noch etwas anderes werden. Für ihn steht fest: „Gott ist unglaublich viel Energie.“