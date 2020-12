Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 13:40 Uhr

Herdorf

Gleitschirmfliegerin verletzt sich bei Notlandung

Bei einer Notlandung im Landkreis Altenkirchen hat sich eine 34 Jahre alte Gleitschirmfliegerin verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau am Dienstag von einem Hang in Herdorf-Sassenroth gestartet. Kurz nach dem Start bemerkte sie Probleme mit den Leinen des Schirms und begann mit der Notlandung. Sie landete auf den Füßen und zog sich dabei nach Polizeiangaben Verletzungen an beiden Sprunggelenken zu. Die Gleitschirmfliegerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.