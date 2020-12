Archivierter Artikel vom 21.05.2020, 10:10 Uhr

Gleitschirmfliegerin stürzt in Baumkrone

Neumagen-Dhron (dpa/lrs) – Eine Frau ist im Moseltal mit ihrem Gleitschirm abgestürzt und in einem Baum gelandet. Die 60-Jährige blieb dabei am frühen Mittwochabend unverletzt, wie die Polizei in Bernkastel-Kues am Donnerstag mitteilte. Sie war demnach gegenüber des Ortes Neumagen-Dhron im Kreis Bernkastel-Wittlich von einer Schanze gestartet und wegen eines Flugfehlers schon kurz nach dem Start in die Baumkrone gekracht. Weil der Unfall in unwegsamem Gelände geschah, zog sich die Bergung in die Länge. Daran beteiligt waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.