Germersheim

Gleicher Wahltermin und neue Stimmzettel nach Tod

Nach dem Unfalltod eines Kandidaten der Linken für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 14. März findet im Wahlkreis 51 auch die sogenannte Nachwahl am selben Tag statt. Die Landeswahlleitung in Bad Ems teilte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit: „Die offizielle Bekanntmachung dazu wird in der kommenden Woche veröffentlicht.“ Theoretisch wäre laut der Kreisverwaltung Germersheim auch ein bis zu sechs Wochen späterer Wahltermin als der 14. März möglich gewesen.