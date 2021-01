Mainz

Glatteis-Unfälle und Schneebruchgefahr in Rheinland-Pfalz

Schneebruchgefahr und Glätte: Das Winterwetter hat zu Unfällen und Einschränkungen im Verkehr in Rheinland-Pfalz gesorgt. Die Polizei Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) meldete am Donnerstag und Freitag sieben Unfälle wegen Glätte und Schnee. Wie ein Sprecher mitteilte, gingen alle Unfälle glimpflich aus, schwerer verletzt wurde demnach niemand. Meist seien die Fahrer bei glatter und schneebedeckter Fahrbahn „gerutscht“ und in den Graben gefahren. Auch in Schutzbach (Landkreis Altenkirchen) kollidierten zwei Fahrzeuge auf winterglatter Fahrbahn. Einer der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.