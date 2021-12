Mainz/Saarbrücken

Glatteisgefahr in höheren Lagen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Schnee und Glätte in den in höheren Lagen von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes. So könnte am Samstagnachmittag oberhalb von 600 bis 700 Metern Schnee fallen. Außerdem wehe im Bergland teils auffrischender Wind. Den Meteorologen zufolge dürfte die Schneefallgrenze gegen Abend auf 400 bis 500 Meter sinken.