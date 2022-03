Mainz

Digitalisierung

Glasfasernetz soll weiter ausgebaut werden

Für mehr Haushalte mit schnellem Internet soll das Glasfasernetz in Rheinland-Pfalz ausgebaut werden. Das sieht eine am Mittwoch in Mainz unterzeichnete Absichtserklärung des Digitalministeriums und des Unternehmens Deutsche Glasfaser vor.