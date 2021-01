Glätte und Schauer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann es in den kommenden Tagen zu Schauer, Schnee und Frost kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, beginnt der Sonntag mit Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Erwartet werden einzelne Schauer, die auch als Schnee herunterkommen können. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen auf 0 bis Minus 2 Grad, es herrscht Glättegefahr. Außerdem ziehen Schneeschauer über die Bundesländer.