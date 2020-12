Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 18:20 Uhr

Bonn

Gezielt in Unfälle verwickelt? Ermittlungen eingeleitet

Ein 34-Jähriger aus Bonn soll gezielt ältere Menschen und Fahranfänger in Verkehrsunfälle verwickelt haben, um in großem Stil überhöhte Reparaturkosten zu kassieren. Ermittelt werde wegen des Verdachts des Versicherungsbetruges, es gehe um eine Summe von weit über 100 000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. An der Masche sollen auch ein Gutachter und ein Rechtsanwalt beteiligt gewesen sein. Die Ermittler durchsuchten am Dienstagmorgen insgesamt acht Wohnungen in Köln, Bonn, Königswinter und Asbach in Rheinland-Pfalz. Das Verfahren laufe gegen insgesamt neun Beschuldigte, hieß es.