Offenbach

Gewitter und warmes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwarten am Donnerstag warme Temperaturen und einzelne Gewitter. Bei Höchstwerten zwischen 23 Grad in der Eifel und 28 Grad an Rhein, Mosel und Saar beginnt der Morgen zunächst wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Während der Morgen noch trocken bleibt, ist vor allem in der Pfalz ab dem Mittag mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Zum Teil kann es sogar zu Starkregen kommen. Die Nacht zum Freitag bleibt leicht bewölkt bis klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad und bis zu acht Grad in der Eifel.