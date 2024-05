Mainz

Gewitter und Schauer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern. Am Freitag soll es zunächst stark bewölkt werden. Den Meteorologen zufolge kommt es zu schauerartigen Regen aus Richtung Südost. Im Laufe des Tages lockern sich die Wolken etwas auf, es treten jedoch weiter einzelne Schauer und Gewitter auf, begleitet von örtlichem Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bewölkt mit abklingenden Schauern und örtlichem Nebel.