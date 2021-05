Offenbach

Gewitter und Schauer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Wind mit teils kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern: Das erwartet die Menschen am Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Vereinzelt kann es sogar zu Sturmböen und kleinkörnigem Hagel kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.