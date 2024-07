Gewitter über Saarland – viele umgestürzte Bäume

Ein Gewitter und heftiger Regen ziehen über das Saarland. In einigen Gebieten heißt es «Land unter». Es gab Dutzende witterungsbedingte Einsätze.

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Gewitter mit kräftigem Regen hat im Saarland Straßen überflutet und Bäume zu Fall gebracht. Es habe rund 80 unwetterbedingte Einsätze gegeben, überwiegend im Regionalverband Saarbrücken und im Landkreis Merzig, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in der Nacht auf Dienstag. Verletzte gebe es nicht. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Sonntag mitgeteilt, dass es zur neuen Woche deutlich wärmer werde, in einigen Gebieten aber auch Gewitter, Starkregen und Sturmböen zu erwarten seien.