Offenbach

Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Unwettergefahr

In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwarten Meteorologen am Wochenende erneut kräftige Regenschauer und Gewitter. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss am Samstag lokal eng begrenzt mit heftigem Starkregen mit Regenmengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden.