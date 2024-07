Die Meteorologen rechnen am Dienstag mit Regen und örtlichen Gewittern. Die Temperaturen sinken etwas. Freundliches Wetter ist aber bald wieder in Aussicht.

Ein Blitz leuchtet am späten Abend über der Landschaft. (zu dpa: «Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet») Foto: Patrick Pleul/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland soll es am Dienstag teils kräftige Gewitter geben. Zunächst wird es voraussichtlich grau und später ziehen dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Nordwesten soll es vormittags schauerartigen Regen geben, ab dem Mittag örtlich auch kräftige Gewitter.

Die Regenfälle breiten sich laut der Vorhersage im Verlauf des Tages auch auf den Südosten der Region aus. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 21 Grad in der Hocheifel und 27 Grad in der Vorderpfalz. In der Nacht zum Mittwoch soll es zunächst noch schauern, die Temperaturen sinken demnach auf 14 bis 10 Grad.

Am Mittwoch wird es laut DWD erst wechselnd bis stark bewölkt und nur selten noch etwas regnerisch. Später wird es zunehmend heiter und trocken bei maximal 21 bis 25 Grad. Am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit freundlichen und niederschlagsfreien Bedingungen und Höchsttemperaturen von 22 bis 26 Grad.