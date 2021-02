Mainz

Gewerkschaften: Impfangebot für pädagogisches Personal

Der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise für ein frühzeitiges Impfangebot an pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen ausgesprochen. Auch Polizisten, Beschäftigte im Einzelhandel und im Nahverkehr seien jeden Tag mit vielen Menschen in persönlichem Kontakt. Sie müssten daher in der Impfstrategie des Bundes eine höhere Priorität erhalten und „möglichst umgehend geimpft werden“, sagte Muscheid am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.