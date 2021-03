Saarbrücken

Gewerkschaft der Polizei will keine AfD-Mitglieder mehr

Die Gewerkschaft der Polizei im Saarland will keine Mitglieder haben, die der AfD nahestehen oder AfD-Mitglied sind. Diese Personen seien aufgefordert, die Gewerkschaft der Polizei (GdP) unverzüglich zu verlassen, teilte die GdP am Freitag in Saarbrücken mit. Wer AfD-Parteimitglied sei und nicht freiwillig austrete, müsse mit einem gewerkschaftsinternen Ausschlussverfahren rechnen. Der Bundesvorstand der Gewerkschaft hatte zuvor beschlossen, dass eine AfD- und eine GdP-Mitgliedschaft unvereinbar seien.