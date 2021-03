Mainz

Gewerkschaft der Polizei will keine AfD-Mitglieder

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz will keine Mitglieder haben, die der AfD nahestehen oder Mitglied in der Partei sind. „Die GdP Rheinland-Pfalz grenzt sich seit Jahren offensiv von der AfD im Land ab“, teilte Landeschefin Sabrina Kunz am Freitag mit. Eine Zusammenarbeit finde nicht statt, und man stelle sich dem Ansinnen der Partei entschieden entgegen. „Die AfD missbraucht unseren Berufsstand für ihre menschenverachtende Politik.“