Mainz

Gewalt: Weißer Ring schreibt an Steinmeier und Scholz

Der Weiße Ring hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, umgehend gegen Partnerschaftsgewalt an Frauen vorzugehen. „Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet“, heißt es in dem Brief des Bundesvorsitzenden der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, Jörg Ziercke. „Während die Zahl der Gewaltdelikte in Deutschland insgesamt seit Jahren rückläufig ist, gelingt es Staat und Gesellschaft nicht, diese Frauen vor ihren gewalttätigen Männern zu beschützen.“ Bei den Angriffen töteten diese auch immer wieder Kinder.