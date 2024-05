Ingelheim

Personalien

GEW wählt neuen Vorstand: Gewerkschaftschef tritt ab

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Eine Fahne der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft weht auf einem Warnstreik angestellter Lehrerinnen und Lehrer. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz wählt an diesem Dienstag auf dem Gewerkschaftstag in Ingelheim (ab 9 Uhr) einen neuen Vorstand. Mit der bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Kathrin Gröning sowie Christiane Herz und Stefan Jakobs vom Vorstandsbereich Schulen stellt sich erstmals ein Trio mit gleichberechtigten Teammitgliedern für den Vorsitz zur Wahl. Der langjährige Gewerkschaftschef Klaus-Peter Hammer tritt nach 16 Jahren an der Spitze der GEW im Land nicht wieder für den Posten an.