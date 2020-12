Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 11:00 Uhr

Mainz

GEW fordert bessere Bezahlung für Lehrkräfte an Grundschulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) startet in der kommenden Woche eine Kampagne für die gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz. „Die schlechtere Bezahlung der Grundschul-, oft auch Sekundarschullehrkräfte gegenüber den Kolleginnen und Kollegen anderer Lehrämter wird der Realität nicht gerecht“, erklärte am Freitag der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer. Unter den Corona-Bedingungen hätten die Lehrkräfte an den Grundschulen auch mit der Entwicklung von Konzepten für das Distanzlernen bewiesen, wie unverzichtbar ihre Arbeit sei.