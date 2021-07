Bischheim

Getreideernte bleibt unter hohen Erwartungen

Zu wenig Sonne, zu viel Regen – die Getreidebauern im südlichen Rheinland-Pfalz sind mit der Ernte in diesem Jahr nur bedingt zufrieden. Nach hervorragenden Prognosen bis Mitte Juni sei jetzt in vielen Betrieben die Enttäuschung groß, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, am Donnerstag in Bischheim (Donnersbergkreis). „Die Ernte bleibt hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt aber werden wir eine durchschnittliche Ernte haben.“ Bei der Qualität müssten teilweise Abstriche gemacht werden, was sich über den Preis auf den Erlös der Betriebe auswirke.