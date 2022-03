Fulda

Unfall

Getränkelaster verliert 120 volle Bierkisten

Ein Getränkelaster hat am Dienstagmorgen an der Abfahrt der Autobahn 7 bei Fulda 120 volle Bierkisten verloren. Wahrscheinlich sei die Ladung unzureichend gesichert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Die meisten Kisten fielen auf den Grünstreifen, die Flaschen zerbrachen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 2000 bis 3000 Euro. Die Reinigung der Fahrbahn war laut Polizeisprecher schwierig, selbst mit Hochdruckreinigern habe sich das Bier nicht entfernen lassen. Eventuell werde eine Spezialfirma beauftragt. Der Verkehr wurde an der Unglücksstelle vorbeigeleitet.