Idar-Oberstein

Getöteter Tankstellen-Kassierer: Gedenkfeier am 7. Oktober

Für den im Streit um eine Corona-Maske getöteten Tankstellen-Kassierer wird es am 7. Oktober in Idar-Oberstein eine öffentliche Gedenkfeier geben. „Mit dieser Veranstaltung nehmen Angehörige und Freunde Abschied von dem 20-Jährigen, der am 18. September erschossen wurde“, teilte die Stadt Idar-Oberstein am Donnerstag mit. Die Feier zum „Gedenken an Alex“, die in der Messe geplant sei, werde von der Stadt, der Messe Idar-Oberstein und weiteren Akteuren unterstützt.