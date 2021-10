Getötete Frau in Ludwigshafen: 5000 Euro für Hinweise

Mehr als acht Monate nachdem eine Frau tot in ihrer Ludwigshafener Wohnung entdeckt wurde, setzen die Behörden nun eine Belohnung von 5000 Euro aus. Das Geld ist gedacht für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung des Täters führen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Die Leiche der 47 Jahre alten Frau war am 11. Februar von Angehörigen in ihrer Wohnung im Stadtteil Oppau gefunden worden. Die Auffindesituation und das Ergebnis der Obduktion ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, hieß es damals. Die Untersuchung ergab demnach einen Blutverlust infolge von Verletzungen und ein Atemversagen als Todesursache.

Von Interesse sei vor allem eine Leiter, die am Tatort verschwunden war, wie es am Dienstag hieß: „Möglicherweise steht das Fehlen der Leiter mit der Tat in Zusammenhang.“

© dpa-infocom, dpa:211026-99-745227/2