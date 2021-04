Wiesbaden

Gesunkenes Motorboot aus dem Rhein geborgen

Ein im Rhein bei Wiesbaden versunkenes kleines Motorboot ist am Freitag mit Hilfe von zwei Kränen aus dem Fluss geborgen und ans Ufer gesetzt worden. Bei der Bergung sei kein weiterer Kraftstoff oder Öl ausgetreten, teilte die Polizei mit. Das rund 8,50 Meter lange sogenannte Kajütboot war am Mittwochabend an einer Steganlage im Schiersteiner Hafen aus bislang unbekannter Ursache gesunken. Ausgetretener Kraftstoff hatte das Wasser rund um das Boot verschmutzt. Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.