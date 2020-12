Stuttgart/Mainz/Saarbrücken

Gesundheitsversorgung: Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

Bei der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung wollen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland und die französische Grenzregion Grand Est enger zusammenarbeiten. Nach der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr sei die Idee zu einem Beistandspakt entstanden, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens in einer Videokonferenz am Freitag. „Mit dem Beistandspakt wollen wir dafür sorgen, dass wir in solchen Notsituationen zukünftig schnell und unbürokratisch helfen können.“ Ziel ist demnach, sowohl die grenzübergreifende Kommunikation zu verbessern als auch die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen möglich zu machen.