Saarbrücken

Gesundheitsministerium: Jeder zweite Saarländer geboostert

Mehr als jeder zweite Saarländer, der mit der meist nötigen zweiten Spritze einen vollständigen Grundschutz hatte, ist nach Angaben des Saar-Gesundheitsministerium bereits geboostert. Bislang 52 Prozent dieser Personengruppe im Saarland hätten eine Auffrischimpfung bekommen, teilte das Ministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Mit diesem Wert führe das Bundesland die bundesweite Länderstatistik an. Auf Platz zwei stehe Nordrhein-Westfalen mit einer Quote von 50,0 Prozent gefolgt von Niedersachsen mit 49,9 Prozent, sagte ein Sprecher des Ministeriums.