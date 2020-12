Gesundheitsministerin über weitere Schritte zur Impfung

Mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind seit Sonntag in den rheinland-pfälzischen Altenheimen unterwegs und impfen Bewohner und Mitarbeiter gegen Corona. Knapp 35 000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer hat das Bundesland inzwischen zur Verfügung, heute sollen weitere 34 000 Impfdosen folgen. Wie viele Menschen bisher geimpft wurden und wie es mit dem Impfen weiter geht, erläutern Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (beide SPD) am Nachmittag (14.00 Uhr) in Mainz.

Laut einer Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) waren in Rheinland-Pfalz bis Montagabend insgesamt 1462 Menschen geimpft (Stand Dienstag, 8.00 Uhr). Im Vergleich zum Sonntag bedeutet das 210 Impfungen mehr. Bei 747 Geimpften handelte es sich demnach um Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner, bei 715 Menschen gab es für die Impfung berufliche Gründe.

Vorrang beim Impfen hatten zunächst Einrichtungen in den elf Kreisen und Städten, in denen die landesweite Inzidenz am Stichtag 16. Dezember über dem Landesdurchschnitt lag. Dieses Kriterium wurde am Dienstag aufgehoben. 73 Einrichtungen haben inzwischen der DRK-Koordinierungsstelle Impfbereitschaft gemeldet. Im Land gibt es 560 Altenheime mit 42 500 Bewohnern. Rund 35 600 Menschen sind in diesen Einrichtungen beschäftigt.

Fest steht: Die Corona-Schutzimpfungen in den 31 Impfzentren beginnen am 11. Januar 2021 – zunächst nur für die gemäß der Corona-Impfverordnung des Bundes priorisierte Gruppe, vor allem Menschen über 80 Jahren. Termine werden ab 4. Januar telefonisch über die Telefonnummer 0800 57 58 100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de vergeben.