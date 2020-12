Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 02:40 Uhr

Mainz

Gesundheitsministerin stellt Impfstrategie gegen Corona vor

Noch gibt es keinen Corona-Impfstoff. Doch wenn es soweit ist, soll es schnell gehen. Die Infrastruktur wird in Rheinland-Pfalz dafür bereits geschaffen. Geplant ist es, noch in diesem Jahr in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt Impfzentren zu etablieren, die von mobilen Teams ergänzt werden.