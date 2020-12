Mainz

Gesundheitsministerin informiert über Beginn der Impfungen

Rheinland-Pfalz steht in den Startlöchern für den bundesweit geplanten Auftakt der Corona-Impfungen am 27. Dezember. Als erstes sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Menschen mit sehr hohem Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, geimpft werden. Daher sollen zunächst mobile Impfteams in stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederung fahren.