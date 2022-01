Mainz

Gesundheitsminister ruft zu Blutspenden auf

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat die Bevölkerung am Samstag zu Blutspenden aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie habe die Bereitschaft dazu abgenommen. Aber: „Blutspenden rettet Leben“. Umso wichtiger sei es, dass auch in Zeiten der Pandemie die Möglichkeit zu Blutspenden genutzt werde. In den Blutspendezentralen gilt nach Angaben des Ministeriums die 3G-Regel – es dürfen also nur geimpfte, genesene oder getestete Menschen Blut spenden.