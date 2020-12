Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 13:00 Uhr

Bad Ems

Gesundheitsausgaben in Rheinland-Pfalz kräftig gestiegen

Die Rheinland-Pfälzer und ihre Versicherungen geben immer mehr Geld für die Gesundheit aus. Innerhalb eines Jahrzehnts seien die Ausgaben für entsprechende Waren und Dienstleistungen um 44 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Dies entspricht einer durchschnittlichen Steigerung pro Jahr um 3,7 Prozent. Die Gesundheitsausgaben nahmen damit wesentlich stärker zu als das Bruttoinlandsprodukt (2,8 Prozent). Für jeden Bürger in Rheinland-Pfalz wurden demnach im Schnitt 4748 Euro für entsprechende Waren und Dienstleistungen ausgegeben, damit liegt das Land etwas über dem Bundesdurchschnitt (4712 Euro).