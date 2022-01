Trier

Gesundheitsamt stellt Kontaktnachverfolgung ein

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen stellt das Gesundheitsamt Trier-Saarburg bis auf Weiteres die direkte Kontaktnachverfolgung ein. Die Priorität liege nun einer „zeitnahen Erfassung des aktuellen Infektionsgeschehens“ mit Weiterleitung an das Landesuntersuchungsamt, teilte die Kreisverwaltung mit. „Es ist wichtig, dass wir einen aktuellen Überblick über das Geschehen in Trier und Trier-Saarburg behalten“, sagte Landrat Stefan Metzdorf (SPD). Da weiteres Personal in kurzer Zeit nicht geschult werden könnte, müssten andere Arbeiten zurückstehen.