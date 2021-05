Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 10:00 Uhr

Mainz

Gesundheitsämter werden mit Luca-App vernetzt

Zur Nachverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie will auch Rheinland-Pfalz bald die sogenannte Luca-App einsetzen. „Gemeinsam mit Luca, den anderen Ländern und unseren IT-Partnern arbeiten wir mit Hochdruck daran, unsere Gesundheitsämter mit Luca zu vernetzen“, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Donnerstag in Mainz. Bald nach Ostern könne es soweit sein.