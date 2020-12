Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 17:20 Uhr

Mainz

Gesundheitsämter können Neuinfektionen noch nachverfolgen

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz können die Neuinfektionen nach Einschätzung des Leiters der Task Force zur Bekämpfung der Corona-Pandemie noch nachverfolgen. „Wir kriegen das in der Regel noch hin“, sagte Detlef Placzek am Donnerstag in Mainz. „Wir sehen das aber auch mit Sorge.“ Der Geschäftsführende Direktor des Landkreistages, Burkhard Müller (SPD), sagte: „Ich habe bisher noch keine Rückmeldung von den Gesundheitsämtern, dass wir die Kontaktverfolgung nicht mehr hinbekommen.“