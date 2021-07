Saarbrücken

Gesuchter mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen

Die Polizei hat im Saarland einen international gesuchten mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Die Beamten fassten den 62 Jahre alten Deutschen am Donnerstag in Saarbrücken, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei noch am selben Abend einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis gebracht worden.