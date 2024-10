Gestürzte Reiterin aus Wald gerettet

Anzeige

Trier (dpa/lrs). Eine vom Pferd gestürzte Reiterin ist von der Feuerwehr aus einem Wald in Trier gerettet worden. Die junge Frau war bei einem Ritt in der Nähe des Brubacher Hofs vom Pferd gefallen und hatte sich dabei schwer verletzt, wie die Stadt Trier mitteilte. Per Handy erreichte sie Freunde, die sie fanden und daraufhin Rettungskräfte alarmierten.

Die Bergung der Frau sei schwierig gewesen, da sie an einem schmalen Waldweg und einem Hang abgestürzt war. Nach der Erstversorgung wurde sie demnach mit der Schleifkorbtrage der Höhenretter und einem geländegängigen Radlader des Reitstallbesitzers zu einer größeren Kreuzung im Wald gebracht, wo sie behandelt wurde. Danach kam sie in ein Trierer Krankenhaus. Das Pferd der jungen Frau wurde unversehrt nahe der Abwurfstelle aufgefunden.