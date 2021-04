Zweibrücken

Gestohlener Traktor in Litauen wieder aufgetaucht

Ein in Zweibrücken gestohlener fabrikneuer Traktor ist in Litauen nahe der Stadt Kaunas wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein 21-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er habe gestanden, den Schlepper Ende März von dem Betriebsgelände eines Landmaschinenherstellers zusammen mit einem Komplizen gestohlen zu haben. Der Komplize sei bislang noch nicht bekannt.