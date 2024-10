Gespräch von Biden und Ministerpräsident Schweitzer geplant

Anzeige

Berlin/Mainz (dpa) – US-Präsident Joe Biden trifft im Rahmen seines Deutschland-Besuchs auch den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer. Das verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Demnach findet am Samstag (12.10.) am Rande der geplanten Ukraine-Konferenz in Ramstein ein kurzes Gespräch mit dem SPD-Politiker statt. Biden berät auf dem US-Stützpunkt in der Pfalz mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs über weitere westliche Waffenhilfe für Kiew.

Biden wird am Freitag (11.10.) zu Gesprächen in Berlin erwartet. Für US-Präsidenten ist ein Besuch in einem weiteren Bundesland neben Berlin und ein Treffen mit dem dortigen Ministerpräsidenten fester Bestandteil eines Staatsbesuchs. Der vorerst letzte Staatsbesuch eines US-Präsidenten liegt der Bundesregierung zufolge fast 40 Jahre zurück. Damals reiste Präsident Ronald Reagan 1985 in die damalige westdeutsche Hauptstadt Bonn sowie nach Bitburg und Bergen-Belsen.