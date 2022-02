Mainz

Gesetzesänderung soll Wiederaufbau an der Ahr beschleunigen

Eine Gesetzesänderung soll es den Kommunen im Ahrtal ermöglichen, den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe zu beschleunigen. Die Gesetzesvorlage, die in dieser Woche in den Landtag eingebracht wird, soll Ausnahmen im Vergaberecht schaffen und so die umfassende Ausführung von Bauaufträgen durch einen Generalunternehmer ermöglichen, wie die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP am Montag in Mainz mitteilten.