Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 15:10 Uhr

Landau

Gesetz zur Uni-Umstrukturierung stößt auf Kritik in Landau

Einen Tag nach der Vorstellung des Gesetzentwurfs für die Umstrukturierung der Uni-Landschaft in Rheinland-Pfalz haben die Stadt Landau und Studierendenvertreter am dortigen Uni-Campus deutliche Kritik geübt. Nach wie vor seien wesentliche Probleme des Fusionsprozesses des Uni-Standorts Landau mit der TU Kaiserslautern zur dann neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) ungeklärt, teilte die Stadt am Mittwoch mit.