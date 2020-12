Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 16:10 Uhr

Mainz/Hahn

Gesetz weckt Hoffnung auf neue Fachkräfte

Das neue Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften weckt bei händeringend Personal suchenden Firmen in Rheinland-Pfalz Hoffnungen. Das seit 1. März greifende Bundesgesetz erleichtert auch die Einstellung von Experten aus Nicht-EU-Staaten. Nun sagt zum Beispiel der Personalchef der Flugzeugwerft Haitec am Hunsrück-Flughafen Hahn, Dennis Irmiter: „Die Bundesregierung hat uns die Tür in die Welt geöffnet.“ Schon jetzt arbeiteten bei Haitec rund 440 Beschäftigte aus etwa 40 Nationen. Nun suche das Unternehmen verstärkt auch außerhalb der EU Spezialisten.