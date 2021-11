Saarbrücken

Gesetz soll Qualität an saarländischen Kitas verbessern

Unter anderem mit Veränderungen bei Personalschlüsseln und Ausbildung soll die Qualität der 490 Krippen und Kitas verbessert werden. Details des sogenannten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsgesetzes, das in der nächsten Woche in erster Lesung dem Landtag in Saarbrücken vorgelegt wird und am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll, stellte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken vor. Das Land will für die Maßnahmen jährlich 3,8 Millionen Euro zusätzlich investieren.